渣打證券內地開業　溫拓思對內地金融領域持續開放充滿信心

渣打證券（中國）日前在京舉行「承勢篤行，同譜新篇」主題論壇暨渣打證券展業交流活動，北京市委金融辦分管日常工作的副主任、 市委金融工委分管日常工作的副書記、市地方金融管理局局長聶傑英、北京市朝陽區人民政府副區長張冠彬以及渣打集團行政總裁溫拓思等出席了活動。



在渣打證券展業啟動環節，渣打集團行政總裁溫拓思、渣打集團亞洲區行政總裁洪丕正、渣打集團全球金融市場部主管 Roberto Hoornweg、渣打集團亞洲金融市場部主管、渣打證券董事長陳銘僑，渣打銀行（中國）行長、總裁、副董事長，兼渣打銀行中國及日本區域行政總裁張曉蕾、渣打證券首席執行官耿琳共同按下啟動按鍵，點亮代表著在互聯互通的資本市場中，渣打證券揚帆起航的標識。論壇上，渣打銀行大中華及北亞區首席經濟學家丁爽圍繞 2024 中國宏觀經濟發展趨勢進行了分享；來自近百家金融機構和企業的代表參與了此次展業交流活動。

北京市委金融辦分管日常工作的副主任、市委金融工委分管日常工作的副書記、市地方金融 管理局局長聶傑英表示：「隨著首都金融領域兩區建設的推進，北京資本市場生態正持續完善，吸引了越來越多國際金融機構在京落戶發展。作為首家新設外商獨資券商，渣打 證券落戶北京並成功開業，是首都金融發展環境不斷優化的又一體現。希望渣打證券能依 托北京優越的營商環境，充分發揮渣打集團長期在華積累的業務優勢，乘勢而上，行穩致遠，成為首都乃至全國資本市場中一張獨具特色的名片。」

對於渣打證券開始展業，渣打集團首席執行官溫拓思表示：「感謝一直以來監管機構和北京 市各級政府對渣打證券的支持和幫助。我們對中國金融領域的持續開放充滿信心，也堅信中國經濟能成功轉型，並在未來保持強勁發展的勢頭。把握中國機遇一直是渣打集團的核心戰略，相信渣打證券的到來將提升渣打集團服務在華和海外客戶的能力，進一步完善我們在中國的業務布局。」