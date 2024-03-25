統計處指去年中本港僱員月薪中位數1.98萬元　按年升3.5%

根據政府統計處今日（25日）公布的數字，2023年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為19,800元，較2022年5月至6月的中位數（19,100元）高3.5%。



統計處又指出，比較2023年與2022年的每月工資的變動，可以有效反映在這兩年間僱員所收取的薪酬的變化。在2023年5月至6月，本港僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為10,400元、14,300元、31,100元及48,500元，較2022年5月至6月的相應數字分別高3.8%、4.3%、3.1%及2.6%。

2023年5月至6月本港僱員的每小時工資中位數為80.1元，較2022年5月至6月的中位數（77.4元）高3.5%。每小時工資的第5個、第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為44.4元、47.7元、57元、127.6元及204.2元。

在2023年2月至6月，男性僱員的每小時工資中位數為89.6元，而女性僱員則為70.7元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高（94元），其次是介乎25歲至34歲的僱員（82.4元）和介乎45歲至54歲的僱員（82元）。