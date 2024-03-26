領展王國龍指港人北上消費對旗下商場影響較少　稱市場存收購機遇

領展（0823）行政總裁王國龍接受本地傳媒訪問指出，由於旗下商場主要為居民提供生產所需，所以受到市民北上內地消費影響較少。不過周末時北區居民會北上消費，所以仍受到影響。惟他指出本港消費力將持續向好，經濟環境仍不錯，上半年度續租平均加幅為8.7%。



他又指出領展會因應旗下商場需要進行資產提升工程，今年至明年初完成5個項目，投資7億元資本開支，又指出早年購入的安達臣道地皮現正興建商場。

近年領展作出不少收購，王國龍指出過去數年旗下物業組合更加國際化，目前仍是聚焦於亞太區。他表示目前市場有不少機會，明言高利率持續一段較長時間，或許個別發展商及投資者或要出售項目以降低債務負擔，這就是十﹑二十年一遇的機會。他亦指出領展去年完成供股後，擁有大量資金，要很有耐性去挑選合適的項目。

領展曾低見33.1元，最新報33.8，跌1.7%。