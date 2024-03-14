倘市況轉趨波動　高息股或成短炒對象　領展股息率吸引｜許繹彬

港股經過首兩個月的驚濤駭浪，由1月首天的交易日17135點起步，輾轉反側地持續向下，更曾一度跌穿15000點，情況令人不寒而慄。而且當時成交持續不足千億，眼見四周的主要股票市場不斷創下新高，繼而把港股的距離越拉越遠，投資者對港股產生絕望，確實情有可原。但當坊間一直對港股不抱任何希望，更有說法會穿14000的可能之際，港股踏入龍年，突然作出絕地反擊，氣勢完全改善，有脫胎換骨之感，且持續反復呈現向上，但可惜走勢去到某水平時（如10﹑20﹑50天線），便會掉頭回落，可見在缺乏資金下，投資者信心仍然不足。

但在本周二，港股終呈現突破性發展，在超過1,500億元的半年最大成交情況下，港股衝穿17000點，更締造了近3個月新高。在大成交破位的情況下，港股的確有吐氣揚眉之勢，在持續缺乏外資的支持下，「北水」相信是港股的主要原動力，近日持續出現淨流入，而且已錄得連續第19日淨流入，是近11個月以來最長淨流入，累計更近570億元。

值得一提的是，港股在外圍市況反覆向下的情況下，反而振作起來；而主要的美股、日股等海外市場近日有顯著從高位回落趨勢，尤以日股，在四方八面一致唱好，更揚言在短期內衝穿40000點的情況下，反而作出調整；而同樣道指到達現水平，走勢亦顯得拖慢。在港股本月突然轉趨強勢下，市場則傳出，當外圍調整及疲弱的情況下，資金反而流入持續去年弱勢的市場，究竟何解有此看法？

外資對中國股票需求改善

有此想法，相信是本周道富環球指出，發現資金由美國流出，並流入中國及印度市場，而有數據可見，外資對中國股票的需求在1月出現初步改善，2月需求仍然延續，資金流入中國股票的情況已達到自去年3月以來的最高水平，而近日外資流入港股更轉趨明顯。未來，在港美息差有望進一步收窄之下，相信流入港股的外國資金可能短期仍會持續。

畢竟現階段港股除了低殘外，市值更持續在一個非常不合理的水平。相反，美股及日股其實在過去兩年，根本完全沒有曾作出回吐，且持續在高水平，偶有風吹草動，外資在現水平先行沽出持有的美股或日股，相信必定仍是有利可圖。而外資在今年首季相信已觀察到國內不斷出手挽救疲弱的經濟，可見其今年要救市的決心，儘管成功與否，仍有待磨鍊。再者，近日連一向令外資憂慮的內房業務，市傳中國監管機構再次促大型內銀必須加強支持房企融資，今次更親身召集部分金融機構開會，直接點名挽救一直被外界視為房地產資優生的萬科企業（2202），因而令投資者覺得內房可能會稍現曙光。

在多項措施的推出及面對只有3000點左右的上海指數，外資將在美股或日股所獲得的部份利潤，放在中國股市小試牛刀或作中線投資組合，相信亦實屬正常。而一向與中國股市有莫大關係的港股，同樣因不論估值及點數亦相當低殘，外資同樣地在現階將有質素的港股放進其投資組合內，相信仍是常理。由於港股在短短4個工作天已升近1,000點，短期可能會呈現反復，仍寄望要持續有千億成交，衝穿17300點相信並非無可能；現階段先以16800點作支持。而當大市變得反復之際，高息股可能會納入短炒對象，投資者不妨留意近日走勢較為反復的領展（0823），畢竟其息率屬吸引一族。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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