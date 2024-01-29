凱施餅店欠領展租金約1020萬元　高院頒令凱施清盤

連鎖麵包品牌凱施餅店，在領展佔用7個單位被指欠租1020萬，因而遭領展申請清盤，案件今(29日)在高等法院再提訊，庭上透露凱施未能依照上次承認先付領展170萬元，法官亦認為凱施聲稱的潛在投資計劃欠缺資料，頒令凱施食品清盤。



呈請人領展物業，早前入稟要求頒令凱施食品有限公司清盤。

凱施餅店在領展佔有7個物業。

凱施佔用領展7個物業

凱施早前在聆訊時承諾，會向領展支付170萬元，作為仍佔用領展7個物業的兩個月租金，押後期間繼續和潛在投資者進行磋商。

另一債權人亦支持清盤

案件今處理時，領展的代表律師指出，凱施未有如期支付該170萬元。就凱施稱有潛在投資者，領展的律師稱未見相關資料，故認為不應再把案件押後，而同案另一名債權人亦支持清盤，認為法庭應頒清盤令。

凱施稱剛收600萬元支票求再押後

凱施的代表律師即回應稱，凱施上周日從潛在投資者取得兩張合共600萬元支票，但支票需於翌月才能兌現，承諾交還3個佔用領展的物業，希望案件能再押後。

欠領展約1020萬元

法官庭上指，凱拖欠領展和另一債權人，分別約1020萬和100萬元。就凱拖稱收到600萬元的支票，法官指領展已考慮此因素，決定不同意把案件再押後，同時亦考慮凱施未有依期支付該170萬元，其潛在投資計劃亦欠缺資料，因此頒下清盤令。

案件編號：HCCW 312/2023