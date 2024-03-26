華潤置地指今年房地產風險挑戰更嚴峻　推動一手樓交投存在壓力

華潤置地（1109）召開業績會議，其昨日公佈年度業績，股東應佔溢利313.7億元（人民幣‧下同），按年升11.7%，派末期息1.243元，全年共派1.441元。公司淨有息負債率下跌6.2個百分點至32.6%，處於行業低位。



今年房地產壓力集中需求端

潤地管理層坦言稱，2024年房地產領域的風險挑戰更加嚴峻，儘管相信房地產市場有長期平穩向好的勢態，但目前購房者信心仍未復甦，一手樓較二手樓交投更具壓力。

當下內地政策支持力度不斷加大，但作為市場從業者，潤地認為當下房地產市場的壓力在於需求端，而非政策端，稱提振房地產支付能力和消費者信心最為重要。

華潤置地去年核心股東溢利股東應佔溢利313.7億元人幣﹙資料圖片﹚

嚴守現金流安全底線 有息負債率38.4%

公司管理層指，將「做優存量，做實增量」，嚴守現金流安全的底線，習慣過「緊日子」，此外將開拓大資管業務，作為第二增長曲線。公司去年有息負債率及淨有息負債率，分別降至38.4%和32.6%，處於行業低位，加權融資成本為3.56%，創近十年新低。

去年集團簽約額錄得3073.3億元，按年增長1.9%，位居行業第四，公司稱對於該業績表現滿意。此外公司香港業務重整，落子香港北部都會區民生住宅項目，成為首單央企和港資在北部都會區合作範例。