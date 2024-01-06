先與潤地聯手發展元朗南項目　料新世界再引夥伴拓展北都｜聶振邦

無數投資者在股市積極尋找在2024年的資本增值機遇，投資主題聚焦減息，去年受壓的地產股估計今年有望來個釜底抽薪。一年伊始，除了減息利好因素，零售市道亦見回暖，尖沙咀大文化零售地標K11 MUSEA整體銷售創歷來單月新高。

12月聖誕節向來是零售市道的探熱針，數據對來年的經濟走向具啟示。新世界發展（0017）早公布旗下兩大文化零售地標零售數據，K11 Art Mall及K11 MUSEA均創下開業以來單日人流新高。K11 MUSEA整體銷售額更創下開業以來單月新高，單是聖誕期間會員銷售額已按年颷近80%。至於KLUB 11 最高消費群組黑卡會員銷售額亦比去年同期增50%。

K11 MUSEA及K11 Art Mall生意仍然表現強勁，未見受香港市民聖誕假期外遊影響，當中以珠寶鐘錶類最為突出，會員銷售額按年激增86%；國際品牌及時裝服飾會員銷售額同比則升逾50%。隨著集團陸續帶來好消息，並憧憬今年香港經濟表現會漸入佳境，預期集團派息有進一步提升空間，對回饋股東有著莫大裨益。

聚焦地產業務

集團去年完成出售新創建（0659），隨即有相關的人事調配安排，市場焦點落在新任首席營運總監馬紹祥身上，此乃新世界首度設立的首席營運總監，馬紹祥上職亦於本月經已生效，將主力協助集團處理集團香港業務的日常管理及營運，對集團於北部都會區（簡稱「北都」）的地產項目發展，具有重要影響力，相關項目將有土地發展大動作值得憧憬。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗 (後排右二)、華潤(集團董事長王祥明(後排中間)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左二)、華潤置地董事會主席李欣(後排右一)及新世界發展執董馬紹祥(後排左一)見證下，華潤置地副總裁常穎(前排右)及新世界發展執董薛南海(前排左)簽訂首個《北部都會區項目合作協議》。

北都發展早於2021年政府經已提出，為本港未來的策略發展據點。上月有媒體形容為「強強聯手」的消息，新世界與華潤置地（1109）簽署香港首份《北部都會區項目合作協議》，於元朗南建1,800伙住宅單位配合政府佈局，擬於今年動工。

協議內容提及是次合作將配合高端專業服務和物流樞紐產業發展，政府亦表示在可行情況下，會彈性處理發展推進，以互補不足、互相協調。參考政府發佈的《北部都會區發展策略》，估計北都能開拓約600公頃房屋及經濟發展用地，可容納250萬居住人口，初步估計可新增約16.5萬至18.6萬個住宅單位供應，並提供約65萬個工作職位。而「雙城三圈」的跨地域規劃概念，更能推動兩地深度融合，共同促進經濟、創科、生態環境等多方面的合作。對於新世界的其他北都項目地皮，估計亦會引入策略夥伴合作，既有助分攤集團前期成本，亦可加快早於樓盤交付前資金回籠。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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