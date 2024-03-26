美股｜主要指數早段靠穩　特朗普社媒掛牌高開4成

美股主要指數周二（3月26日）早段靠穩，晶片股及多數大型成長型股份上揚，其中美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social母公子Trump Media & Technology與空殼公司DWAC完成合併後，首日掛牌股價升近4成。



截至本港時間晚上10時50分，道指報39,399點，升85點或0.23%；納指報16,419點，升35點或0.21%；標普500指數報5,229點，升11點或0.22%。

被聯儲局視為通脹指標的個人消費支出（PCE）物價指數，將於周五公布。市場關注通脹情況，以推測貨幣政策走向。

消費者信心指數低於預期

數據方面，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國2月份消費者信心指數為104.7，低於市場預期的107，前值為106.7。

另外，美國2月份耐用品訂單按月升1.4%，扣除運輸項目耐用品訂單按月增長0.5%，均高過市場預期。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報81.84美元，跌0.11美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報85.78美元，跌0.30美元或0.35%。