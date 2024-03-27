美股｜道指收市跌31點　 Tesla漲近3%

市場關注美國本周公布的個人消費支出（PCE）物價指數，美股周二（3月26日）先升後跌，道指至收市跌31點。



道指收市報39,282.33點，跌31.31點或0.08%；納指報16,315.70點，跌68.77點或0.42%；標普500指數連續第3個交易日下跌，收市報5,203.58點，跌14.61點或0.28%。

特朗普社媒掛牌曾漲逾4成 蘋果跌0.67%

其中美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social母公子Trump Media & Technology與空殼公司DWAC完成合併後，首日掛牌股價一度升43%，至收市升16.10%。

Tesla向美國客戶公布，推出為期一個月的全自動駕駛技術試用，公司股價上漲2.92%。

蘋果公司（Apple）股價跌0.67%，官方數據顯示，2月蘋果iPhone在中國出貨量按年下降約33%。

Reddit股價再飆近9% Krispy Kreme升近4成

Reddit繼前一天漲30%後，周二曾升16%，至收市升8.88%。甜甜圈連鎖店Krispy Kreme宣布將擴大與麥當勞合作，股價升39.36%。

消費者信心指數低於預期 耐用品訂單上升

數據方面，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國2月份消費者信心指數為104.7，低於市場預期的107，前值為106.7。

另外，美國2月份耐用品訂單按月升1.4%，扣除運輸項目耐用品訂單按月增長0.5%，均高過市場預期。

市場關注周五公布的個人消費支出（PCE）物價指數，該數據被聯儲局視為通脹指標。