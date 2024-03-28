美股｜道指收市升477點　標指再創收市新高　特朗普社媒再漲14%

美國公布關鍵經濟數據前，美股周三（3月27日）走高。道指及標指在連跌3天後反彈，道指收市升477點，創今年最大單日升幅；標指再創收市新高。



道指收市報39,760.08點，升477.75點或1.22%；納指報16,399.52點，升83.82點或0.51%；標普500指數報5,248.49點，升44.91點或0.86%。

藥廠默克升4.96% Intel 升4.24%

藥廠默克（Merck）治療肺動脈高壓的新藥獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准，股價升4.96%，為升幅最大道指成份股。Intel亦漲4.24%，為升幅第二大道指成份股。

美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT在納斯達克掛牌第二天，再漲14.19%至每股66.22美元。連漲數日的Reddit則回吐逾11%。

線上交易應用程式Robinhood出新信用卡後，股價上漲3.73%。

電玩零售商GameStop股價暴跌15.03%，該公司報告第四季度收入下降，並表示已裁員以降低成本，但具體數量不詳。

另外，市場關注周五公布的個人消費支出（PCE）物價指數，該數據被聯儲局視為通脹指標。