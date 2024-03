美國聯儲局一如市場人士預期維持現行利率水平,同時最新公布的點陣圖顯示,當局維持年內減息3次預測,促使美匯指數下跌,最新報103.21,跌0.21%,並帶動金價上揚,每盎司現貨金及期金價格均已升穿2,200美元。



紐約期價每盎司最新報2,227.1美元,升44.7美元或2.05%,現貨金每盎司最新報2,202.96美元,升16.57美元或0.76%。期銀每盎司最新報25.85美元,升0.74美元或2.95%。

對於金價走勢,大行花旗料在下半年每盎司可升至2,300美元,因聯儲局有機會從下半年開始減息。另一大行麥格里同樣看好金價前景,預料下半年金價有望創新高。

金礦股則受惠於金價上揚,招金(1818)飆6.2%,紫金(2899)曾創1年新高,股價一度觸及16元,最新報15.68元,升2.9%,山東黃金(1787)升5.2%。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)