聯儲局今年難減息？　卡什卡里放鷹　稱若通脹回落停滯減口難降

聯儲局會否在今年內減息，一直為市場人士關注對象。其中於2026年在聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權﹑明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里指出，若當地抗通脹進展停滯，當局或不會在今年內減息。



他指出在當局減息前，須於抗通脹工作取得更多進展，又指出從當局3月公布的經濟展望中，利率點陣圖顯示，預料今年當局會減息2次，不過若經濟仍然強勁聯儲局又有何理據減息。即使當局開始減息，仍可以繼續進行量化緊縮。縱使當局正進行量化緊縮，但是資產負債表仍屬擴張性狀態。

巴爾金指物價廣泛升幅放緩當局才有信心減息

至於今年於FOMC內擁有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金則指出，包括貨品及服務在內的各項導致通脹的元素均持續向下的情況，正在審視，認為直至物價升幅廣泛放緩，當局才有信心減息。

他接受《路透》訪問時指出，當衡量通脹各項要素時，如有55%的元素價格按年升幅逾3%，作為決策官員難對通脹有序回落至2%感到信心，以及作出減息決定。他又指出當地在今年1﹑2月物價出現升幅出現反彈，干擾其樂觀情緒，下周公布的3月份物價數據將有重要作用，足以反映早前的數據屬於個別情況或是形勢出現轉變。

同樣今年於FOMC擁有投票權的美國克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特表示，聯儲局已經近乎有信心減息，可能在未來數個月啟動減息步伐。

梅斯特最新言論與她在周三發表的看法相若，當時稱，如果經濟形勢符合預期，仍然預計聯儲局今年適宜減息3次。梅斯特不排除6月減息的可能性，但5月不可能減息，因為相信屆時不會獲得足夠的資料支援減息行動。

古爾斯比稱居住價格為通脹回落最大威脅

於2025年在FOMC擁有投票權的美國芝加哥儲備銀行總裁古爾斯比表示，房屋價格成為通脹下行的最大威脅。

古爾斯比在出席活動致詞時稱，他個人認為，通脹回落最大威脅是房屋服務通脹，因為根據最新數據，房屋通脹因素未如其他分項般迅速下行，可能令名義通脹難以回落至2%的聯儲局目標。