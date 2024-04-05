日央行行長稱再加息會考慮通脹能否達標　日圓過弱或影響經濟

撰文：張偉倫
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日本央行自今年3月19日宣布結束負利率政策，並且自2007年以來首次加息，外界關注當局下次加息會在何時。央行行長植田和男向《朝日新聞》指出，當局作出任何加息決定前，需要對能夠實現2%通脹目標擁有更大把握，又指出若實現通脹的確定性能進一步提高，將考慮再次加息。惟他亦指出當通脹處於2%以下時，貨幣環境便需要處於寬鬆狀態。

他指出由於薪酬增長反映在夏季至秋季的價格中，所以實現當局設定的2%通脹的可能性進一步增加，不過目前當地通脹2%的目標尚未實現。他又指出當局最近轉變貨幣政策，是因為實現通脹目標的確定程度已「超過一定水平」。

植田和男又指出若日圓過度疲弱影響整體經濟及消費者價格，這可能會成為影響加息決定的另一個因素，惟對當前匯率不予置評，並補充若匯率趨勢可能對薪酬及物價周期產生不可忽視的影響，便有理由通過貨幣政策作回應。

另一方面，財政大臣鈴木俊一指出，匯率過度波動並不可取，重申政府決心採取適當措施應對日圓大幅下跌。他又表示匯率穩定反映基本面是很重要，政府會以高度緊迫感關注。政府希望與央行共同努力，穩定實現通脹目標。

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