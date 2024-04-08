DONKI母企指亞洲區門店盈利能力跌　放慢擴張步伐　在港擁10間店

日式百貨店DON DON DONKI近年在港爆紅，並在多區開設分店。不過《日經亞洲》最新報道，指出DON DON DONKI的母公司日本泛太平洋國際控股（Pan Pacific International Holdings）認為過去數年在日本以外的亞洲地區開店速度過快，有關分店盈利能力大跌，計劃放慢擴張步伐，並於1年內重組日本以外亞洲業務，包括向有關店舖派日本員工，向他們傳授DON DON DONKI在日本的管理知識。



截至去年底止的上半年，日本泛太平洋國際淨利潤為482億日圓，按年增加31%。可是在業績會上總裁Naoki Yoshida指出亞洲區要放慢擴展步伐，建立穩固的管理結構。報道又指出該集團於2017年在日本以外地區發展，至2021年集團每間門店錄得1.78億日圓營業利潤。不過在截至2023年6月底止的財政年度，每間分店營業利潤下降75%。

目前香港擁有Donki門店，圖為小西灣藍灣半島Donki驚安之殿堂。(李恩慈攝)

目前日本泛太平洋國際在香港及台灣擁有40間門店。首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。公司曾於2021年定下目標，希望在2024年6月底時，在港擁有24間門店。

相對而言，於亞洲區內的門店成本高於其他地區。截至去年6月底止，該集團於亞洲區的門店銷售﹑一般及管理費用佔銷售額比例為35%，北美地區為34%﹑日本折扣店業務為22%，日本超市業務則為28%。Naoki Yoshida指出相關門店已變得千篇一律，欠缺各自地區風格，又指出其中一個潛在改革方法就是要求各分店跟隨日本門店的管理方式，從進貨﹑定貨到庫存管理均由門市員工處理，以提高對成本意識。