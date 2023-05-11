DONKI︳第10店駐鑽石山荷里活廣場　5.24開幕可能係全港最細DONKI

DON DON DONKI荷里活廣場新店，全港第10分店將於5月24日開幕，佔地956平方米，可能是最細的DONKI，水果和蔬菜、鮮魚、肉類、熟食仍包羅萬有。



馬莎遷出後，鑽石山荷里活廣場1樓舖丟空多時，由DON DON DONKI正式進駐，成荷里活廣場分店，傳月租約120萬元。DONKI第10店以「食之遊宴地」出發，期望大家每天到店都有驚喜。首賣五穀米飯糰、日本產桃子和蘋果「Furu-Furu」果汁、預煮烤魚，用微波爐加熱即可。

（資料圖片）

此外，DONKI會直接從北海道入口一整隻牛，在超市出售各牛肉部位，同時提供各種肉類，例如「大和豚」及家庭裝分量的豬肉拼盤。買日本米必到「安田精米」專賣店，購新鮮研磨的「北海道七星米」；在熟食專區也有「北海道七星米」製作的便當。店內亦設用餐區，可以在現場享用即時購買的美食。其他如多種 IH 兼容鍋具、預切蔬菜、即食包裝沙律、新鮮日本米壽司皆可找到；特價出售的清潔用品、廚具等日常消耗品，大家可以有更多超市選擇。

（DONKI提供）

DON DON DONKI 荷里活廣場店

營業時間：09:00-23:00

地址：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場一樓101號舗

開幕日期：2023年5月24日（星期三）10:00

