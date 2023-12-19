DON DON DONKI擴充第11間分店 30萬租用旺角文華商場逾萬呎巨舖
撰文：蔡偉南
出版：更新：
日本連鎖雜貨店驚安之殿堂DON DON DONKI再度擴充。市場消息指出，DON DON DONKI最新以每月約30萬元，租用旺角砵蘭街240至244號MPM文華商場2樓部分樓面，涉及近1.1萬平方呎，料成為該品牌在港第11間分店。
上述舖位為旺角砵蘭街240至244號MPM文華商場2樓部分樓面，涉及面積約10,898平方呎，以成交月租約30萬元計算，呎租約28元。MPM文華商場位於區內指標商場朗豪坊對面，同時鄰近港鐵站出口，人流較旺。
MPM文華商場由資深投資者黎永滔夥拍大鴻輝共同持有，在2011年零售市道暢旺時，連鎖服裝品牌GAP曾以每月約300萬元租用該商場1樓及2樓，合共約1.5萬平方呎，惟品牌於2016年初撤走。
磁帶大王陳秉志7000萬沽觀塘廣場4舖位曾煥平︰減辣未能「沖喜」 料明年樓價跌10% 負資產或見三萬宗凱施餅店鰂魚涌海光街舖再淪為銀主盤 1300萬易手、貶值近三成「木器大王」傅世彪家族8600萬沽旺角彌敦道巨舖中環銀行家天台酒吧蒲點SEVVA明年結業 置地：很快宣佈新計劃