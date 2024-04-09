保誠去年寵物保險保單數目增逾4成　調查指近9成主人未投保

保誠公佈「香港毛孩保障調查」，結果顯示近9成（86%）有飼養貓或狗的受訪保誠客戶尚未為寵物購買保險，反映本港寵物保險滲透率相對偏低，相關缺口仍然較大。



調查更顯示，毛孩父母低估了寵物所需的醫療費用，逾7成（74%）毛孩父母估計每年寵物治療總費用少於1萬元，而有77%毛孩父母預料每年的治療次數不多於三次。然而，根據市場資料顯示，一般日間獸醫診所門診費由300元起，夜間門診收費更動輒港幣過千元，連同藥費、手術費及留院費等，單次治療費用就可能高達過萬元。

34%因理賠程序過於複雜而卻步

另外，在還未購買寵物保險的受訪毛孩父母（86%）當中，只有不足4分之1（23%）有計劃投保。當被問及為何無意投保時，逾4成（44%）表示他們習慣依靠積蓄應付寵物相關開支，而34%則因認為理賠程序過於複雜而卻步。

當問及他們最關心的問題時，62%毛孩父母表示最擔心寵物能否獲得及時的急症治療，而逾半（51%） 則憂慮是否有足夠資金應付毛孩的長遠醫療開支，這從毛孩父母購買寵物保險的考慮因素可見一斑。大部份（95%）已投保或計劃投保寵物保險的毛孩父母表示保險計劃的保障範圍及特點是他們考慮的主要因素，其次則是投保費用和支付選項（81%）。此外，港人熱愛旅遊，近半（47%）毛孩父母表示，毛孩在其旅遊期間能否得到妥善照顧亦是他們關注的一大問題。

保誠財險總經理莫玉鶯表示，保誠寵物保險業務的保單數目於2023年錄得按年增長逾4成，顯示相關需求持續上升。透過是次調查，了解到毛孩父母最關心的一環正是及時的急症治療，因此推出升級版「寵愛寶」寵物保障，提供市場最高獸醫醫療費用保障額，以及市場首創的轉保免等候期及巿場罕有的緊急寵物託管保障等項目。