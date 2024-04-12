高盛稱投資者去年第4季對聯儲局減息預期太樂觀　仍料CPI回至2.5%

美國通脹數據連續3個月高於預期，其中3月份通脹按年升3.5%，核心消費物價指數升幅更達到3.8%。不過大行高盛仍預期，當地於年內將回落至2.5%。該行資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann認為，未來數個月，美國通脹將會顯著下滑。



Mueller-Glissmann接受《CNBC》訪問時稱，高盛仍預期今年CPI將會回落至2.5%，上月CPI數據較預期高，是受到油價高企、運輸類別通脹較預期高所影響，相信相關效應將會減弱。Mueller-Glissmann相信，美國工資通脹將趨向正常化，有利通脹回落，市場在去年第四季對通脹及聯儲局減息步伐過度樂觀，現在只是回歸現實。

料標指成份股未來1年升幅達11%

另一方面，高盛預期標指成分股未來12個月平均有11%上升空間，升幅與上一季相若。

高盛分析團隊指出，標指過去半年的調整幅度較過去5年平均值低，而根據單一股票期權與指數的比例，目前的回調是投資者吸納的良機。高盛根據宏觀及基本環境評估，標指下月回升5%的概率為26%，標指期權數據則顯示，上升5%的可能性為8%。

該行又認為，認沽期權價值被低估，只反映標指跌5%的概率為15%，高盛的計算模式則認為機會率有22%。