港IPO市場吹冷風　外資行員工據報憂裁員　稱連蚊子肉項目不放過

近年香港新股市場相當淡靜，在今年首季合共錄得12宗新股上市，集資額為47.3億元，按年大跌逾3成。雖然仍位列全球10大新股集資市場，但是發行宗數及集資金額均為近10年新低，同時僅有1家外資機構擔任新股上市的保薦人。據內地《證券時報》引述國際性投資銀行員工指出，擔心遭到裁員，又表示上半年幾乎看不到任何收入的希望，甚至連以往看不上眼的小型項目，現今也要主要溝通，「任何蚊子肉都不能放過」。



報道指出首季12宗新股上市中，中資券商佔有較高的市場份額，外資機構中，僅有摩根大通擔任新股上市保薦人，承銷速騰聚創及連連數字。報道又指出不少外資機構接連退出新股承銷活動，如高盛去年退出第四範式﹑科笛集團及藥師幫的整體協調人，美林退任古瑞瓦特的整體協調人，摩通則退任天圖投資的整體協調人。

「等於將送上門生意不做」

報道引述一名香港中資券商投銀人士指出﹕「這在以前不能想像，等於送上門的生意不做了。港股及境外資本市場雖說上市門檻較低，上市相對容易，但難的是要把股票賣出去，所以承銷商壓力很大。」

報道亦引述香港本地券商投銀人士表示﹕「整體全球協調人在招股環節起到最重要的角色，需要負責找基石投資者、錨定投資人，但目前港股市場太疲軟，流動性不足。因此，一旦外資承銷商聯繫不到足夠願意認購的投資人，只能選擇退出。」

「我現在就很擔心被裁員，因為手上沒有可以推進的項目，別看現在遞交上市申請的多，但是能推動的很少，路演一圈回來，估值預期與投資人願意認購的價格相差太遠，發不出去，就乾脆延遲上市。上半年幾乎看不到任何 revenue（收入）的希望，所以領導讓我們一遍一遍梳理可操作的項目，包括配售、併購重組這些，之前看不上的一些小項目，現在都要主動去溝通，任何蚊子肉都不能放過。」香港某國際投銀的一名員工表示。

大規模裁員或已是心照不宣

報道指出隨著IPO 市場持續低迷，許多外資投銀開始壓低成本，這就意味著更大規模的裁員。某外資投銀董事總經理表示﹕「今年要大規模裁員已經是心照不宣的事情了，亞太區的投銀業務好壞主要看香港，希望下半年能有一個轉好的跡象。」