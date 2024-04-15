日圓再跌穿1990年來低位　Yen兌港元失守5.1算

日圓進一步尋底，再次跌穿1990年以來低位，截至上午10時43分，每百日圓兌港元失守5.1算，報5.097。



截至上午10時46分，日圓兌1美元跌至153.7。

日股亦處於弱勢，截至上午10時47分，報39113點，跌454點。

日圓兌港元跌穿5.1算，為自1990年以來低位。（示意圖，GettyImages）

日圓疲弱官員頻出口術

就近期日圓處於弱勢，日本財金官員先後發表言論。其中財務大臣鈴本俊一於上周曾指出當局正分析近期日圓貶值，及導致其走弱原因，又重申日本政府已準備好應對任何貨幣過渡波動的措施。

他又指出在本周於華盛頓舉行的20國集團財長會議，或在會上討論匯價波動問題。若日圓出現過渡波動時，當局會作出適當反應，並不排除任何選選，重申希望匯率能夠穩定地反映基本面。

鈴本俊一指出日圓疲弱對經濟影響有利亦有弊，或會推高通脹，對消費者及企業產生負面影響。政府希望採取適當措施，盡量減少日圓疲弱對家庭的影響。

日本央行行長植田和男上周於國會內指出，完全不會考慮改變政策以直接應對外匯變動，惟央行會密切關注日圓弱勢對經濟及通脹走勢的影響。若日圓疲弱最終引致「成本推動型通脹」，間接延礙薪金及通脹的良性循環，央行將考慮調整政策