日圓見5.11算創34年新低　外國遊客驚呼：去日本平過菲律賓！

日圓兌美元匯率於11日跌破153日圓關卡，創下34年新低。



受到日圓走貶的影響，大批外國人湧入日本觀光。一名旅客受訪時驚呼「沒想到在日本的旅費與餐費比菲律賓還便宜」。

另一方面，日本民眾則叫苦連天。一間從美國進口牛肉的牛排店透露，現在的進貨價格是10年前的3倍。

遊客有驚喜商家卻叫苦 日本政府將再出手干預匯市？（點圖了解更多）：

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富士新聞網報道，日圓持續疲軟，11日一度貶至1美元兌153.24日圓，創34年來新低。

這樣的狀況讓日本民眾叫苦連天。東京一間牛排店老闆清水恒章稱日圓疲軟是從沒料想過的狀況，有些店家真的因此倒閉。

清水主要進口美國產牛肉，進貨價格在10年內漲了3倍。他說「我沒辦法把餐點價格調漲3倍，但希望大家要有肉價不如從前便宜的意識」。

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一名從羽田機場出發前往美國旅行的日本人指出「食物等價格都變貴了，我這次不打算購物」。

另一方面，一名結束日本旅行的外國遊客則欣喜地說，在大阪和環球影城購物時，發現價格全比美國便宜。

另一名外國遊客則驚呼「日本的旅費與餐費比菲律賓還便宜，嚇我一跳」。

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今（2024）年1月，美元兌日圓匯率在1美元兌142日圓水準，後來日圓持續疲軟，2月跌至150日圓。

日本央行3月19日解除負利率，時隔17年決定升息後，外界普遍認為這會讓日圓停止走貶，豈料現在卻創下34年新低。

由於日本財務大臣鈴木俊一11日上午表示，正在密切關注日圓動向，若發現不尋常的狀況，不排除使用各種手段適當處理。讓外界好奇日本政府是否會再次出手干預匯市。

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