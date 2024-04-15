中銀香港指理財客戶趨年輕化　近半屬有子女年輕家庭

中銀人壽旗下健康生態圈品牌「大家減齡」推出兩年來，鼓勵超過10萬名會員投入減齡生活。「大家減齡」早前以網上問卷形式，訪問逾2,000用戶，了解其運動習慣及喜好，當中最常做運動項目頭三位分別為跑步（49%）、瑜珈（20%）及健身（19%）。



調查也發現，雖然有85%用戶認為，有人結伴一起運動，感覺更快樂更有趣，並更有動力持之以恆，但有過半受訪者表示，大部分時間都是獨自做運動，而且年紀越輕，自己做運動人數佔比也越大。不過，有逾八成受訪用戶同意「大家減齡」的社交功能用戶與親友間互相鼓勵持續運動以達致減齡效果。

「大家減齡」推動「拍住上」社交型運動文化，讓更多人享受結伴運動的樂趣，並以大眾喜愛的運動為切入點，夥拍「中銀理財」FamilyMAX 冠名呈獻全港首個奶龍主題跑活動。「大家減齡」會員可以其獎賞程式內的獎賞幣換領參賽名額，奶龍主題跑當日亦設有其他限定體驗及有獎活動。

FamilyMAX冠名贊助奶龍跑

「大家減齡」項目總監魏志煒表示，將與PURE合作，為6月的奶龍主題跑舉行親子賽前訓練班，透過PURE運動指導，鼓勵家長與子女拍住做運動，為更多家庭建立良好的運動習慣。除此之外，自去年中引人 PURE旗下nood food 的營養美饌至「大家減齡」獎賞程式，會員換領反應熱烈，反映科技與實際場景結合，更能協助用戶達致健康減齡目標。用戶數據亦顯示，PURE客戶也支持科技與實際場景概念，把一貫對運動的熱情延伸至「大家減齡」，其PURE客戶之健康獎賞兌換率較其他會員高出約2倍之多。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，中銀理財客戶漸趨年輕化，當中近一半為有子女的年輕家庭。中銀理財於農曆新年聯乘人氣角色奶龍推出FamiyMAX龍年新春賞，反應熱烈。本年度中銀理財FamilyMAX將舉辦更多親子活動，讓客戶促進家庭關係之餘，亦可保持身心健康。