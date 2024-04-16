美股｜道指收市倒跌248點　納指瀉1.79%　Tesla挫逾5.5%

美國3月份零售銷售增幅超過預期，刺激美股主要指數周一（15 日）早段上揚，道指最多曾升403點。但美國10年國債孳息率升至去年11月以來最高，以及市場憂慮中東局勢，道指至收市倒跌248點。



道指收市報37,735.11點，跌248.13點或0.65%；納指報15,885.02點，290.08點或1.79%；標普500指數報5,061.82點，跌61.59點或1.20%。

Apple及微軟約跌2% 高盛業績勝預期升近3%

蘋果公司（Apple）股價跌2.19%。研究公司IDC的數據顯示，蘋果智能手機出貨量在2024年第一季減少約10%。微軟（Microsoft ）也跌1.96%。

商業軟體巨頭Salesforce股價跌7.33%，為跌幅最大道指成份股，有報道該公司正就收購數據管理軟體公司Informatica進行談判。

Tesla被指將全球裁員超過10%，股價下跌5.59%。

另外，高盛（Goldman Sachs）公布首季獲利超出市場預期，股價至收市升2.89%。

美3月零售銷售按月升0.7% 高於市場預期

美國3月零售銷售按月升0.7%，高於市場預期的0.4%；前值由0.6%上修至0.9%。扣除汽車的零售銷售按月上升1.1%，遠高於市場預期的0.4%。顯示消費者需求有韌性，或支撐第一季經濟增長。

市場本周仍關注多隻藍籌公布季績， 包括美國銀行、摩根士丹利、聯合航空及Netflix等。