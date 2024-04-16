日圓年內累跌8%　遭大行唱淡前景　普徠仕料Yen再跌一成

日圓續尋底，接連觸及自1990年以來低位，兌美元年內累計跌幅達8%。日本官方亦多次對日圓匯價發表評論，冀作「出口術」以穩定市場。今日（16日）早上內閣官房長官林芳正表示，會密切關注外匯市場動向，並採取一切可能應對措施。不過大行卻預料日圓或會再貶值1成。

截至早上9時41分，每百日圓兌港元報5.073；截至早上9時44分，美元兌日圓報154.35。



不過大行及投資者對日圓前景仍持看淡態度，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新報告，對沖基金已增持日圓短倉押注至2018年1月以來最高水平。大行普徠仕更預料日圓會持續向下，並有可能再跌10%至1980年代以來最低水平。

若按此推算日圓兌港元將跌穿5算。

美元走強拖累日圓表現

普徠仕全球固定收益投資組合經理Quentin Fitzsimmons解釋，日圓續跌的原因是日本央行不願大幅加息，即使日本加息，可能也不想加得太高，因會引發對債務可持續性的問題。他又指出日圓兌美元貶值，其中一個重要原因是美元近期走強。由於近期美國發布的數據，推遲儲局減息預期。

他又指出雖然預計日圓將會進一步下跌，但170並不是基本情景假設。

他亦指出若短倉規模愈大，干預就愈有效。只要時機得當，短倉就會遭到擠壓，指日本官員會非常戰術性地看待這個問題。他又表示，日本當局似乎對日圓兌美元在150附近感到「非常滿意」，指日本不需要日圓升兌美元至125或130，因會壓抑通脹。