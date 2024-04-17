美股｜道指收市升63點　納指標指下跌　Tesla 再挫2.7%

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周二（16日）表示，減息前或需維持高利率更長時間。加上中東緊張局勢升溫，美國債息周二繼續攀升，10年期債息升至5個月新高。美股同日個別發展，道指在連跌6個交易日後中止跌勢，至收市升63點；但納指及標指下跌。



道指收市報37,798.97點，升63.86點或0.17%；納指報15,865.25點，跌19.77點或0.12%；標普500指數報5,051.41點，跌10.41點或0.21%。

強生及Apple跌約2%

醫療保健集團United Health因季度利潤超出預期，股價上漲5.22%。管該公司預計，2月份遭受網路攻擊將損失16億美元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）股價上漲2.47%，因投資銀行業務收入復蘇，該公司第一季獲利超出預期。

美國銀行（Bank of America）下跌3.53%，此前該銀行公布第一季利潤下降，原因是其貸款損失準備金增加。

強生公司（Johnson & Johnson）下跌2.13%，原因是首季業績略差過市場預期。蘋果公司（Apple）亦跌1.92%。為頭兩隻跌幅最大道指成份股。

Tesla股價再跌2.71%，此前有報道指該公司將全球裁員10%以上，令前一天股價已跌超過5%。

美國3月工業生產增0.4%符預期

數據方面。美國3月工業生產按月增長0.4%，符合市場預期；製造業生產增長0.5%，升幅大過預期的0.3%。期內工業設備使用率升至78.4%，略低於市場預期。