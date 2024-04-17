聯儲局主席鮑威爾指今年遏通脹進程欠進展　惟現有政策可應對風險

美國聯儲局在今年內的減息路線圖，為市場人士最關注的消息，具體情況實繫於通脹。不過聯儲局主席鮑威爾於論壇上指出，通脹仍回落可是速度不夠快，現時政策會維持；又指出美國勞工市場最近的數據反映經濟增長穩固，至達到2%通脹目標，今年缺乏實際進展。



他又指出從最近的數據顯示，通脹水平難予人更大信心，反而需要更長時間才可以給予信心。惟強調現有政策足以應對面臨的風險。他又指出個人消費支出價格指數（PCE）在過去數月變化不大，並表示﹕「基於在放寬政策之前，我們需要對通脹持續回落至2%要有更大的信心，而最近的數據並沒有清楚給予我們這種信心，反而似乎需要更長時間，以達成目標。」

鮑威爾發表有關言論後，有極少數市場人士預期5月舉行的議息會議會加息。據利息期貨顯示，預料在5月的議息會議加息機會率為1.6%。

至於聯儲局副主席傑斐遜（Philip Jefferson）表示，在利率維持當前水平情況下，預計通脹將繼續放緩，指若通脹壓力持續，有必要將利率繼續維持在高位。他表示，雖然在降低通脹取得相當大進展，但使通脹可持續達到2%目標的任務尚未完成。言論進一步加大市場對儲局不急於減息的看法。不過他未有直接提到減息時機或前景。

傑斐遜表示，近期勞動力市場數據強勁，過去三個月通脹高於去年下半年的低位水平。同時預計今年首季經濟增長，將較按季放緩，但仍然處於穩健水平。