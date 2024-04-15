祈耀年訪問｜料聯儲局下半年減息3次合共75點子　港息走向滯後

美國最新通脹數據高於市場預期，令聯儲局啟動減息時間更添不確定性。滙豐行政總裁祈耀年表示，預計美國下半年或者今年尾前會減息，至於實際的減息次數仍需要視乎通脹及經濟情況。目前預計下半年會有3次減息，每次25點子，與歐洲央行同步，明年再減75點子。若果減息步伐放緩，料有利於滙豐今明兩年的淨息差。



祈耀年表示，預計聯儲局下半年會有3次減息，每次25點子。（資料圖片）

撤辣有利港樓市交投 料GDP增2.8%

問及美息下調，對於港息的影響，他就表示，港息走向通常會滯後美息，此次預計也不例外。本港樓市方面，政府撤辣後，市場及滙豐都歡迎此安排，對樓市交投有正面影響，而本港今年經濟增長料為2.8%。

對於中港資金市場流入未如以往般強勁，何時會恢復，祈耀年表示，這需要時間，內地正進行結構性改革中，轉向更多依靠內需及高端工業，投資者需要時間去看到其發展情況。他認為，投資者仍需要觀望全球利息走勢及GDP等因素，再決定如何投資。目前中國處於低息環境，但當美國減息，其他市場投資吸引力便會相對地提升。

祈耀年表示，政府撤辣後，市場及滙豐都歡迎此安排，對樓市交投有正面影響。（資料圖片）

投資者觀望美息走向等來決定是否投向中國

他表示，新冠疫情才剛完結大概一年，不少經濟學家都預期需要更長的時間，經濟才會完全恢復，而由於息口高企，企業及投資者貸款謹慎，市場正在觀望息口走向，若果息口向下是提取現金作其他投資，還是持有現金因息口仍將高企。不過，中國今年經濟有望達到5%增長。

內房市場方面，祈耀年表示，目前正在進行轉型故正在面臨挑戰，預計仍需時去作調整，故該板塊要吸引新投資仍需要等待。

祈耀年表示，目前中國處於低息環境，但當美國減息，其他市場投資吸引力便會相對地提升。（REUTERS）

內地資金湧入香港 購買財富及保險產品

至於目前香港資本市場放緩，祈耀年認為，相信這是全球現象，息口高企令債券等產品發行卻步，但今年以來情況已有所回暖。滙豐香港業務去年表現強勁，在財富管理業務方面，有大量流動性湧入香港，購買財富管理及保險產品，而大部分為來自中國內地，相信周期性因素包括息口差別。

滙豐剛在上周一連三日，在香港舉辦全球投資峰會，吸引3500個嘉賓參與。祈耀年表示，此次來參與峰會的人想過來了解香港，他們仍然視香港為重要國際金融中心，透過互聯互通機制提升與中國內地的連結。

於此同時，祈耀年表示，幾乎所有與他有交談的人士，都認同中國市場存在巨大機遇。中國正進行結構性改革中，轉向更多依靠內需及高端工業等，他們不想錯過短期投資機會，去捕抓長期的利好。