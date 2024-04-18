美股｜道指收市跌45點　納指挫1.15%　Nvidia跌近4%

市場關注美國企業季績，以及聯儲局官員有關利率政策的言論，加上中東局勢仍緊張，美股周三（17日）先升後跌，道指早段曾升237點，至收市跌45點。



道指收市報37,753.31點，跌45.66點或0.12%；納指報15,683.37點，跌181.88點或1.15%；標普500指數連續第4個交易日下跌，為逾4個月以來最長，收報5,022.21點，跌29.20點或0.58%。

財產保險公司Travelers下跌7.41%，為跌幅最大道指成份股，該公司公布首季利潤未達到市場預期。雅培（Abbott）股價跌3.03%，其季度收入超出市場預期，但對全年預測令人失望。美國合眾銀行（U.S. Bancorp）公布季績後也跌3.61%。

Intel、蘋果及Tesla均挫逾1% 聯合航空飆逾17%

多隻大型股下跌，Nvidia挫3.87%，Intel跌1.60%、Amazon跌1.11%、Tesla挫1.06%、蘋果公司0.81%。另外，美國合眾銀行 (U.S. Bancorp) 跌3.61%，此前該銀行下調全年利息收入預期，並公布第一季利潤下降22%。

航空股上揚，聯合航空（United Airlines）在預測本季業績好於預期後，股價上漲17.45%。美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和西南航空 （Southwest Airlines）分別漲2.60%至6.60%。