Tesla中國裁員比例或達50%　銷售部成重災區最高獲「N+3」補償

4月15日，美國電動車生產商Tesla（特斯拉）宣布全球裁員10%。《鳳凰網科技》報道，知情人士透露，Tesla中國這次裁員比例遠不止10%，銷售部門是裁員重災區，補償方案更從「N+1」變成「N+3」。



知情人士表示，此次裁員有的部門將優化30%至40%，個別部門優化50%。其他部門普遍在20%，補償從「N+1」到「N+3」，當天談完即走便是「N+3」。

以「Ｎ+1」補償方案為例，N代表員工每工作一年，用人單位需發放一個月補工資，滿六個月但不滿一年的，按一年計算，不滿六個月的，發放半個月工資。「+1」指代通知金，若公司想辭退員工，需要提前30天通知員工，或多付一個月工資讓員工立即離職。因此，「N+3」補償方案，即是以工作年限再加3個月平均工資的標準賠付員工。

美國電動車生產商Tesla宣布全球裁員10%。（新華社）

《IT之家》報道，4月16日，有汽車博主稱，Tesla已開始與門店溝通裁員名單，賠償標準為「N+3」，「基本每家店都有人被裁」。

4月16日，有汽車博主稱，Tesla已開始與門店溝通裁員名單，賠償標準為「N+3」。（IT之家）

Tesla大範圍裁員還波及上海工廠。《汽車公社》報道，上海浦東臨港Tesla工廠的員工已經收到官方郵件，不少員工已建立微信群，私下討論裁員和賠償事宜。

位於上海自由貿易試驗區臨港新片區的Tesla上海超級工廠。（新華社）

《今日頭條》報道，有內部人士透露，Tesla中國分公司為了應對市場變化和調整產能，不得不削減員工規模，裁員比例達50%，意味着每兩名員工中就有一人面臨失業的威脅。

對於裁員的具體細節和原因，Tesla並未給予詳細說明。有業內人士猜測，裁員可能與市場需求調整、產能優化等因素有關。