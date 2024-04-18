陳翊庭指港交所聚焦四大範疇　持續發揮連接中國與世界獨特優勢

港交所（0388）行政總裁陳翊庭於網誌內表示，面對複雜多變的世界，保持韌性顯得格外重要。港交所把握未來的機遇需要着眼於4點。



首先，在當前中國經濟轉型的大背景下，持續發揮「連接中國與世界」的獨特優勢。港交所可以利用其獨特優勢，為國家的經濟發展提供融資支持，幫助境內投資者進行多元化資産配置，為全球投資者投資中國市場提供更多選擇與便利，同時推動人民幣國際化進程。與內地合作夥伴共同構建的互聯互通機制是本港作為超級聯繫人的核心優勢，未來會繼續不斷優化和拓展互聯互通機制。

其次，將努力在日益複雜的國際環境裏提升香港市場流動性及活力。要繼續優化上市制度，讓新股市場更加多元化、更有活力；要不斷擴展上市公司資源、提升市場服務；要提升市場基建，不斷豐富資産類別和產品種類，方便投資者更好地管理資産組合和對沖風險。

第三個重點是新興業務領域，例如碳市場及數據業務。港交所希望在保住傳統業務優勢的同時，拓展新興業務領域，為市場參與者提供一站式服務，也能在不同業務之間創造協同效應。

指科技推動金融業轉型

第四個重點是科技賦能，陳翊庭指出，在金融行業迅速轉型的浪潮中，科技是最重要的推手，是推動香港金融市場發展的基礎，必須要繼續大力投資市場基建，通過科技賦能提升服務，增強香港市場的競爭力和優勢。

她提到港交所今天（18日）宣布開發的領航星衍生産品平台（ODP），不僅能夠提供強大、靈活和高效的解決方案，還能為客戶提供多元化的產品和服務，提升港交所全球競爭力，未來還將全面檢視如何提升結算基礎設施。