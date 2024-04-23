MPF｜GUM指首季港股基金錄29億元淨流出　日股基金淨流入逾15億元

港股相關的投資，在今年首季並非太受打工仔歡迎。強積金顧問公司GUM公布，今年首季港股基金錄得資金流出28.96億元，為季內走資金額最多的基金類型，大中華基金則錄得21.93億元資金淨流出，季內第3高資金流出的基金類別。至於香港股票基金（追蹤指數）錄得13.82億元淨流出，為季內第5高流出資金的基金類別。



相比之下打工仔更熱中於將資金泊入美股基金。GUM指出季內美股基金錄得79.55億元淨流入，為錄得最多資金流入的基金類型。日股基金亦錄得15.39億元淨流入。至於俗稱懶金基鏽的預設投資策略—核心積累基金，在季內錄得22.71億元淨流入，屬季內吸金能力第二強的基金類型。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出：「首季共15億港元持續追入日本股票基金，顯示成員對日股需求熾熱。雖然現時日股基金佔強積金總資產仍然低於1%，市面上有提供日股基金的供應商亦僅有3間，但成員亦可留意部分亞洲基金中的日股成份比例，作出適合自己風險及投資偏好的選擇。另外，減息預期令「環球債券基金」的資金轉入上升至第五位，但上月美國通脹數據出乎意料反彈，使6月份減息機率大減，債券基金表現受壓。成員需注意，強積金作為超長線的退休投資，應以長線投資的角度看待強積金，不應過份預測最佳的入市時機來追逐市場波動。」

此外GUM指出截至3月，強積金市場總資產上升了1.9%至1.18萬億元。