MPF｜積金評級指日股基金表現佳　1年回報逾30%　中港基金包尾

打工仔的強積金賬戶在今年首季錄得進賬。據積金評級今日（8日）指出，在今年首季本港強積金回報為2.47%，若以今年3月底的12個月來計算，年內回報率約為1.93%，為自2020/2021年財政年度首次錄得正回報。

積金評級又指出，若以3月止的1年計算，日股基金累計回報逾30%，為眾基金中表現最佳，可是中港股票基金卻敬陪末席，錄得虧損18%。



積金評級又指出，3月份強積金整體投資收益為175億元，人均回報為3,700元。今年首季整體投資收益為285億元，相當於人均回報為6,000元。1年計回報為232億元，相當於1年內人均回報為4,800元。

年內強積金入均投資回報6000元

截至今年3月底，強積金成員平均賬戶結餘為24.87萬元，按季及按年分別增加8,800元及1.24萬元。

積金評級又指出，日股基金在今年首季回報率為12.3%，1年回報為30.48%。美股基金於於1年內回報28.39%，中港股票基金則虧損18.01%。若單計今年首季，中港股票基金錄得2.4%虧損，表現最差。

另一方面積金局公布截至今年3月底止強積金投資回報臨時數據。在過去12個月股票基金平均淨回報為負0.6%，為一眾基金種類中表現最差，混合資產基金則錄得4.9%正回報，為眾基金種類中表現最佳。積金局又指出，在預設投資策略（DIS）中，核心累積基金錄得正回報13.3%，65歲後基金則錄得4.6%正回報。

積金局指出自強積金於2000年實施以來，整體強積金年率化淨回報為2.6%。發言人亦指出強積金為跨越逾40年的長線投資，計劃成員不應以短線投資角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場，又指出強積金的設計協助計劃成員透過「平均成本法」，以定期定額供款及適合個人需要及不同人生階段的投資，建立退休儲備。