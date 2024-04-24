港交所委任唐家成出任主席　史美倫擔任高級顧問

港交所（0388）獨立非執行董事唐家成，正式接任史美倫出席港交所主席。港交所指出議決委任唐家成出任主席，並指出根據《組織章程細則》第 109(2) 條及《證券及期貨條例》第 69 條， 委任唐家成為主席須經香港特別行政區行政長官書面核准作實。香港交易所將於取得有關核准後另行發表公告。

港交所又指出，唐家成的主席任期與其董事任期（至2025年股東周年大會）將同時完結。



唐家成曾出任證監會主席，自去年4月26日起出任港交所獨立非執行董事。

港交所又指出，唐家成將會就其擔任董事會主席，和董事會常務委員會以及風險管理委員會（法定）等主席職位，收取2024/2025年度非執行董事袍金合共4,550,000 港元。

唐家成亦有出任其他公職，包括香港投資管理公司董事會非官方成員﹑港鐵（0066）獨立非執行董事，以及渣打（2888）獨立非執行董事。去年政府亦委任唐家成出任促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性因素，並向行政長官提交改善建議。

至於史美倫獲港交所委任為董事會高級顧問，任期由2024年4月25日至2025年4月24日。同時將繼續出任香港交易所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。

史美倫今日（24日）卸任港交所主席，並由唐家成接任。（鄭子峰攝）

任專責小組主席提交建議增股票流動性

至去年10月行政長官李家超於施政報告內指出，接納專責小組提交的建議。得悉政府接納有關建議後，當時唐家成表示感到高興，又認為小組提議的短期優化措施有助改善投資者情緒﹑增加投資者對港股信心，以及提升股市競爭力。

小組提交報告後，唐家成仍不時談及對本港股市看法。在本月中時唐家成接受《明報》訪問時指出，去年港股現貨市場受外圍影響，令成交偏軟，但ETF及衍生產品成交量創新高，說明香港金融市場早已不單靠股票交易，應好好把握這些機遇，尋求多元化發展。

在訪問中唐家成明言完全不同意，外界對香港為「國際金融中心遺址」的言論。他重申本港擁有世界一流銀行、保險、證券和資產管理等多個金融行業，而且國際一流的法治水平和穩健金融基建等，共同奠定香港國際金融中心地位，不能單以股市冷熱衡量實力。

對於唐家成接任港交所主席，香港證券及期貨專業總會會長陳志華指出，唐家成具監管機構經驗的豐富經驗，並在金融行業擁有豐富的經驗和卓越的專業能力。他相信對方可以有助港交所的未來發展，繼續推動本港金融行業的成功和發展，為證券業界寫上新的篇章。