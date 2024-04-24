MPF｜美股破紀錄吸資金後下跌　積金評級料4月至今人均虧損3300元

積金評級數據顯示，在美國股市的帶動下，預計強積金在4月份回報將錄得負數，這可能會抵消年初至今的正回報。估算4月份目前的投資虧損約為2.85%，虧損約157億港元，即475萬名強積金成員平均虧損約3,300元。



美股首季破紀錄吸92億元資金流入

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，成員將強積金視為短期交易投資的風險。由於成員預期美股持續走強，在今年第一季有史無前例的92億港元強積金資金流入美國股票基金，但適逢4月份美股下跌，估算4月份強積金目前虧損約 2.85%。

在計入強積金供款後，估算4月底強積金總資產約為1.17萬億港元（較3月底下跌約117億港元），相當於強積金成員平均賬戶結餘約246,400元（較3月底減少約2,500元）。

今年第一季有史無前例的 92 億港元強積金資金流入美國股票基金，但適逢 4 月份美股下跌，估算 4 月積金成員平均虧損約 3,300 港元。

應專注於多元化和長線投資

叢川普表示，在2023年，美國股市回報中有25%來自所謂的「美股七大科技巨頭」。強積金成員在2024年第一季以創紀錄的92億港元資金淨流入到美國股票基金，而適逢在上周，「美股七大科技巨頭」共蒸發了近1萬億美元。這是不當地捕捉市場的情況，如成員專注於多元化和長線投資，那麼這種情況就不會發生。

對於今年展望，叢川普表示，今年開局時，通脹和利率均對市場有利，但通脹現時仍然頑固，降息可能會推遲。地緣政治局勢緊張也令市場緊張，而緊張的市場也帶來市場波動。雖然有捕捉市場的誘惑，但從長遠來看，這是一個愚蠢的策略。積金局推出的低收費預設投資策基金屬多元化投資，繼續是積金評級2024年的首選投資方式。