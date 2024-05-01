美股｜ 道指收市跌570點　 納指瀉2%　Tesla回吐5.5%

美國首季勞動力成本升幅加快，加上市場關注美國聯儲局本周議息，美股周二（30日）下跌，道指至收市重挫570點。大型科技股普遍下跌，納指瀉2%。



道指收市報37,815.92點，跌570.17點或1.49%；納指報15,657.82點，跌325.26點或2.04%；標普500指數收報5,035.69點，跌80.48點或1.57%。

Amazon及微軟跌逾3%

Tesla在前一日急升15%後，回吐5.55%。其他大型科技股也下挫，Alphabet下跌2.03%，Nvidia跌1.54%，微軟跌3.21%，即將公布業續的Amazon跌3.29%。Meta Platforms挫0.57%、蘋果跌1.83%。

GE HealthCare第一季營收低於分析師預期，股價下跌14.28%。 製藥商禮來 （Eli Lilly）上調全年獲利預測，股價上漲 6%。PayPal也上調全年調整後獲利預期，股價上漲1.43%。

美首季勞工成本升幅高預期

美國首季勞工成本指數按季升增長1.2%，升幅為一年來最大，高於市場預期的1%，印證年初美國通脹升溫。

另外，聯儲局周二起一連兩日議息。市場普遍預期將維持利率不變，但關注主席鮑威爾（Jerome Powell）對通脹的看法，以推測政策發展。