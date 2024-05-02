美國議息｜聯儲局維持利率不變　6月開始減慢縮表步伐

美國聯儲局周三（5月1日）公布議息結果，一如預期連續第6次維持利率不變，符合市場預期。目前聯邦基金指標利率仍介乎5.25至5.50厘區間，續為美國聯邦基金利率23年來最高。



聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定，重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息，並將於6月開始放慢量化緊縮(QT)速度，將美債減持速度從每月600億美元降至250億美元，按揭抵押證券（MBS）減持在每月350億美元的上限不變。



聲明指出，過去一年通脹有所放緩，但仍處於高位。最近的指標表明經濟活動繼續穩步擴張，經濟前景不明朗，局方仍高度關注通脹風險，重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息。但認為就業和通脹風險在過去一年已趨向更好平衡，就業增長依然強勁，失業率也保持在較低水平。

聯儲局對上一次宣布加息為去年7月，為聯儲局2022年3月展開緊縮週期以來，第11次加息行動。

議息結果公布後 道指升逾百點

議息結果公布後，道指及納指上揚，美國2年期國債收益率跌破5%。截至本港時間凌晨2時07分，道指報37,975點，升160點或0.42%；納指報15,666點，升8點或0.05%；標普500指數報5,031點，跌4點或0.08%。