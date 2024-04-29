失守160，日圓崩了？！「黑手」是誰

日圓跌跌不休，日圓兑美元再創34年新低，日圓4月29日失守160兑1美元水平。國際清算銀行公布的實際匯率顯示，日圓已跌至1972年以來的最低水平。日圓跌幅不僅超過歐元、英鎊等發達經濟體貨幣，也遠超韓元、印度盧比、泰銖等亞洲新興市場貨幣。

過去這40年，日圓匯率有兩個重要點位。一個是1990年泡沫破裂時，日圓匯率一度貶值到160，這是日本1985年簽了廣場協議後，一路升值到120後首次出現較大的貶值。日本泡沫破裂後，日圓匯率又一路升值到80的位置。然後，在1998年亞洲金融危機期間，日圓匯率又一路貶值到147的位置。這次是第三次走到這個位置。

繼1990年日本泡沫破日圓匯率一度貶值到160後，日圓再見160點位。圖為日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日圓這一波貶值是從2020年12月開始。當時大約103日圓兑換1美元，持續貶值了3年半後，變成了160日圓兑換1美元。日圓為什麼出現瞭如此長時間、大幅度的貶值？說到底，還是因為日本經濟周期跟美國等主要經濟體的背離造成的。

疫情後，美國、歐洲等無條件封控的國家和地區，普遍採取了「大撒幣」的刺激政策，引發了最近30年罕見的大通脹。由此，開啟了一波30年罕見的加息潮。日本控制疫情相對較好，貨幣膨脹沒有那麼多，通脹一直處於低位，所以維持了負利率的政策。直到今年，才結束負利率，仍然把基準利率維持在零附近。美國聯儲局一共加息了11次，基準利率維持在5.25%到5.50%附近，比日本高了500多個基點。美國10年期國債收益率目前為4.7%左右，而日本10年期國債收益率為0.91%左右。利率是貨幣的價格。高利率的美元，自然會變貴；低利率的日圓，則會貶值。這是日圓對美元大幅貶值的最重要原因。

去年12月中旬從日本央行傳出來的口風，仍然是維持大規模寬鬆政策，但今年首季已轉口風。（Reuters）

日圓可以說是急挫至160，日本央行很可能會在160這個點位去出手干預匯市。不過，即使日本央行干預，讓日圓出現短期反彈，但也很難扭轉日圓長期貶值趨勢，除非美國完成收割。

2022年，日圓匯率貶值破150時，日本央行一度拋售千億美債來救匯市。但這一波急挫，從今年元旦開始，4個多月，貶值了12%，日本央行卻一直沒有大規模干預匯市的意思，只有幾次力度很小的疑似干預。有理由懷疑，日本是被美國給警告了，不讓日本去拋售美債。

去年8月，一度有傳聞說「美國賴掉日本2842億美債」，就有市場分析，美國明面上還沒有賴掉日本持有的美債，但有可能勒令日本不能到期減持美債。可以看到，從去年10月開始，日本又連續增持了5個月美債。如此看，這個推測可能性還是挺大的。要不然，當前日本央行在匯率持續貶值的情況下，不但沒有拋售美債來救市，甚至還了增持美債，這完全就是在割肉飼鷹。

到了今年2月，日本持有美債已經上升到1.1679萬億美元，佔日本外匯儲備90.5%。所以，別看日本外匯儲備有1.29萬億美元，看着挺多的，但實際能動用的資金並不多，扣掉美債只有1200億美元的流動性資金。這波日圓貶值，日本央行如果要干預，代價會非常大，不然完全頂不住。而且一個國家不可能把外匯流動性都榨乾，那樣很容易遭到擠兑危機。

所以，日本想要救匯市，只有兩個途徑：一則拋售美債，買入日圓。二則真正大幅加息，完全結束印鈔購債，甚至開始縮表。

圖為日本首相岸田文雄2024年4月11日在美政府為他在華盛頓舉行的國務院午宴上發表演說。（Reuters）

現在，美國可能通過盤外招，堵住日本拋售美債這條路，日本頂多小幅拋售。那麼日本只剩下另外一條路，就是大幅加息。但一旦日本大幅加息，日債收益率就會大漲，日債價格就會崩跌，這使得會有大量外資拋售日債外流，同樣會維持日圓貶值壓力。除非日本能大幅度加息到5%利率以上，但那樣日債危機肯定會爆發，日本泡沫會被全面戳破。

確實，日本政府看似沒有動作，或許有政治壓力，也或許考慮出口情況，日本最近兩三年是逆差。日本之所以出現了逆差，主要是兩個原因：第一，全球通脹，日本進口同樣商品花費的錢增加了；第二，日本跟隨美國限制高科技產品對中國出口，從中國獲得的順差減少了。為了平衡貿易，扭轉持續的逆差，日本有讓日圓貶值的動力。日圓貶值，雖然讓日本進口成本上升，但可以刺激日本出口，吸引更多的外國遊客到日本旅遊，還可以讓日本股市走牛。

=2023年3月30日，一群遊客走在日本京都清水寺附近的街道上。（Reuters）

但日本政府完全沒有考慮這是如此造成的，那是因為日本產業上升通道被堵死。《廣場協議》之後，日本的中低端製造業的大規模向海外轉移，以對沖日圓升值的壓力，本土保留了精密電子、汽車、化工等少數高端製造業。日本曾雄心勃勃搞「第五代計算機工程」，結果沒撲騰出水花；日本還想搞出一個獨立的移動通信標準，被美歐中聯手扼殺；汽車產業押注氫能源，技術儲備遠超當時的中美，於是中美另起爐灶搞鋰電池。

靠着昭和一代打下的江山，繼續舉着「日本製造」的招牌混吃等死，對於敗絮其中的狀況無能為力，只能繼續依靠謊言和數據造假，來維護日本產品的形象。經過三十年的不斷蠶食，終於蔓延到日本產業最後的支柱——汽車製造業。隨着中國超越日本成為世界頭號汽車出口國，日本GDP被德國超越，這兩件標誌性事件相繼發生，遮蓋在日本身上的最後一件遮羞布被扯了下來。日圓匯率暴跌，只是這一切因果造成的最後表象而已。

1990年時是資本出逃相互踩踏，造成了日圓驟跌至160，但當時的日本，只是房地產泡沫破滅連累了銀行股，產業基礎還在。但今天的日本產業前景，還不如34年前，這個160的點位也是岌岌可危。