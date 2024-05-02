鮑威爾：下一次不太可能會加息　獲得達致減息信心或比預期更長

美國聯儲局周三（5月1日）公布議息結果，一如預期連續第6次維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）在記者會上表示，當局下一次政策利率調整不太可能是加息，言論一度刺激美股急飆，道指曾飆近500點。但他也稱，除非官員對通脹會降至 2%的目標更有信心，否則不會減息，而「獲得信心的時間可能比之前預期更長」，美股升幅隨後收窄。



截至本港時間凌晨2時54分，道指曾報38,296點，升480點或1.27%；納指報15,860點，升202點或1.30%；標普500指數報5,083點，升48點或0.96%。

鮑威爾表示，不知道還需要多久才能減息，認為勞動力市場意外疲軟可能是刺激減息因素。他重申，如果通脹持續且勞動力市場仍然強勁，那麼推遲減息可能是適當的。他強調，減息時機取決於數據，會議會逐次作出決定，強調聯儲局會保持耐性。

鮑威爾預期是今年通脹將回落，但直言信心較低。自去年12月以來，商品和住房通脹高於預期。他也重申，即將到來的總統選舉不會影響美聯儲的利率決定。聯儲局官員會做認為正確的事情，沒有證據顯示官員會因政治影響的決策。

交易員目前將9月視為美聯儲首次減息的可能時間點，概率約為62%。