日圓匯率跌穿5算　數十人午飯後上環找換店等唱Yen　市民：抵到爛

【日元／唱Yen／唱円】日圓匯率持續下跌，每百日圓兌港元更跌穿「5算」，連日不少市民趕到找換店。上環一間人氣找換店今日（30日）所見，即使下午2時過了辦公室一般午飯時間，仍有數十名市民排隊，當中不少是為兌換日圓而來，有人形容現時匯率「抵到爛啦」，若匯率再尋底，會考慮再兌換更多。



4月30日下午2時仍有數十人在上環小女孩找換店換外幣，主要是唱日圓。（何倩瑜攝）

今日下午2時，上環一間找換店外有數十名市民排隊，當中不少是來兌換日圓，亦有經過的路人在看見港元兌日圓匯率後稱日圓急跌是「歷史性時刻」，更有不少市民拍下兌換店的匯率顯示屏幕。

何先生今日到上環一間找換店兌日圓，他稱是替朋友兌換日圓在旅遊時用，以1萬港元兌換約20萬日圓。他形容現時港元兌日圓的匯率「好抵玩」，雖然自己對去日本興趣不大，但家人就很熱衷於去日本旅行，故如果之後日圓再下跌也會考慮再兌換多點。

另一來找換日圓的陳小姐指出，港元兌日圓匯率「抵到爛啦，冇乜點見過咁低」，她今次兌2萬港元予與家人旅行用，並指會「喺日本買多啲嘢」。