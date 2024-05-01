日圓貶值「¥100店經營困難」賣Pizza自救　百円至抵價或走入歷史

日圓近來持續下跌，嚴重衝擊日本的經濟。像是主打東西便宜，讓民眾可以節省開銷的「百元商店」，近來就因為日幣貶值，導致營運成本愈來愈高，未來恐怕難以堅持住百元大關。



根據日本媒體「MBS每日放送」報道，日圓和美元的匯率，在4月30日來到1美元=156.79日圓，29日還一度飆到過1美元=160日圓左右（編按：每百日圓兌港元曾低見4.9算），引起各界猜測日本政府進場護盤的可能性。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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日幣貶值，也代表進口成本增加。由於日本百元商店裏頭，往往有不少商品是倚賴國外進口，使得百元商店也愈來愈難撐。位於大阪的「百元商店100A夢（１００円ｓｈｏｐひゃくえもん）」表示，現在不管東西賣得多好，都覺得沒賺到多少錢。如果再算進店租、員工薪水等等，更是有透支的感覺。

為了維持營利，店長只好拜託經營Pizza店的朋友，引進一些冷凍Pizza在店內販售。但這招畢竟只是治標不治本，現在店內約有2成的商品，已經不再是百元均一價。未來狀況如果沒有改善，只能讓愈來愈多商品漲價，造成「百元商店」不復存在。

【同場加映】日圓兌港元跌穿5算 日本遊客變慳家 海外旅遊自帶白米煮飯（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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