本港第五大會計師行親證裁員30人　高層：人手過剩　需調整

會計界吹淡風，再有裁員消息！港股業績期剛過，規模僅次「Big 4」的大型會計師事務所「立信德豪」（BDO）即傳來裁員，受影響員工人數約30人。《香港01》向BDO查詢，該行審計部董事總經理陳錦榮親證裁員消息，並解釋主要因為人手過剩，故公司規模需要調整。



陳錦榮親證稱，是次立信德豪裁員人數約為30人。（資料圖片）

審計及其他諮詢部門最受影響

陳錦榮回應時續稱，是次裁員人數約為30人，當中被影響的部門主要為審計及其他諮詢部門，而被裁員工，已於5月起離職。不過，他稱公司目前沒有第二輪裁員計劃。

據《香港01》了解，立信德豪給予員工提供兩種離職選擇，一種是「自願離職」，當中雖沒有代通知金，仍可獲公司發出推薦信（reference letter）；另一種則是被解僱，雖然可獲代通知金，但不獲公司推薦信。

金融業吹淡風，連帶會計師樓也受影響。（資料圖片）

有員工不滿被「用完即棄」

有現職員工透露，立信德豪早前曾要求部分員工放為期三星期的無薪假，之後更進展到要Counsel Out（「勸退」）。他不滿指，「我覺得佢哋當啲員工，好似『用完即棄』咁，peak season（業績期前）留我哋喺度死做爛做，業績期後覺得我哋『嘥米飯』，唔想養咁多人，就一腳伸走我哋！」

根據立信德豪網頁所述，公司現有超過60位董事以及1,000名員工，其中逾200位為合資格會計師，在香港保持第五大會計師事務所的領導地位，僅次「Big 4」，每年審計約200間上市公司。

資料又顯示，立信德豪近年收入持續增長，2020年按年升3%，去年增長增速至16%，雖然幅度較2022年的19%下跌3個百分點，但已是近年增長最快的一段時間。