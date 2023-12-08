羅兵咸要求12月「零JOB」員工預放明年年假　公司回應：放鬆身心

本港四大會計師行之中的羅兵咸永道（PwC），被指要求部分員工預支年假。《香港01》接獲消息，指羅兵咸於上月中旬在會上公布，若主力進行IPO工作及上市公司負責審計和鑒證的EG Department員工，在12月未獲分配工作，將要在今年預支翌年年假「 自行放假 」。



《香港01》就消息向公司查詢，發言人回應指，要求員工在無工作時預支年假，是作為關心員工身心健康的承諾，鼓勵員工在工作旺季來臨前，多花時間陪伴家人及朋友，放鬆身心。



「重災區」為負責IPO及上市公司員工

消息人士向《香港01》透露，羅兵咸一眾管理層於11月17日召開公司特別會議，要求公司負責IPO及上市公司審計和鑒證的EG Department員工，需於今年年底前，放清所有年假，以及累積的OT假（加班假），而相關員工若在12月內未獲分配任何到工作，亦需在今個月內，預放翌年年假。

消息人士解釋，「其實我哋公司，員工會有唔同嘅Job Booking（工作預約）。但嗰日高層話，公司首先要我哋喺今年底，放清所有年假，仲有儲埋嘅OT假，我哋唔自己安排，公司就會幫我哋排假。重點係，如果12月無booking，就要預支埋下年嘅年假嚟放。」據悉，相關部門受影響員工人數，涉約200至300人，主要為主管級以下的職位。

羅兵咸在11月中旬召開特別會議，要求12月「零JOB」員工預放明年年假。 （資料圖片）

消息︰年終花紅削至不足一個月

消息人士又指，今年經濟不景、企業為慳成本，無所不用其極。羅兵咸雖有以補假代替加班費的制度，惟他坦言，假期期間多數仍被會被指派工作一，「放就話放假，但其實你好大機會都要做嘢，所以有等於無。」至於年終花紅，其表示，今年主管級別下（即SA Year3或以下）員工花紅比例已削至不足一個月，普遍只能按工作表現發放到僅介乎0.4個月至0.88個月的花紅。

被問到公司士氣及員工感想時，他則稱不少人對此感到無奈，但亦習以為常，並指這行員工流失率一向甚高。「呢行不嬲都係咁，走到就走，走唔到就繼續做。係咁見到啲人走咗，又有人黎，公司唔會擔心無人。」

羅兵咸指，要求員工在無工作時預支年假，是作為關心員工身心健康的承諾。（路透社圖片）

稱鼓勵員工放鬆身心 確保足夠休息

羅兵咸永道發言人回應《 香港01》指，要求員工在無工作時預支年假，是作為關心員工身心健康的承諾，為鼓勵員工在工作旺季來臨前，多花時間陪伴家人及朋友，放鬆身心。不論員工來自哪一個部門，均會確保員工的工作量適宜，且有足夠時間休息。

發言人續指，員工是需於年底前放取年假，若在特殊情況下未能實行，年假則可能酌情被結轉，並在特定期限內放取。至於加班問題上，員工每月的加班時間在36小時內，加班費將以現金支付，若超過此限的時數將以補假處理。而年末花紅是根據公司業績和員工表現而定，本年度的花紅將於在年底訂定。

當中問及羅兵咸IPO、審計及諮詢等部門，是否為職位流失「重災區」，羅兵咸則稱公司的業務狀況與市場趨勢相關，不同業務範疇的情況各有差異，公司會應業務表現及需求定期檢視企業架構及職位。而公司在今年7月至10月的流失率為5.3%，與去年相約。