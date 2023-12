01消息︰德勤要求部分員工放15日無薪假　「唔放」就Counsel Out

本港四大會計師行之中的德勤(Deloitte),被指要求部分員工放無薪假。《香港01》接獲投訴,指公司高層日前在會上公布,多個審計以外部門的員工,需於今年12月開始至明年2月為止的3個月內,至少放15日無薪假。有投訴人引述管理層稱,員工如不跟從會被「Counsel Out﹙「勸退」﹚」。《香港01》就消息向德勤查詢,惟截至出稿前,仍無回覆。



消息人士向《香港01》透露,德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人劉啟鴻以及另一高級合夥人勞建昌,日前召開公司特別會議,宣布中國區每個城市分部的非審計部門,包括管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢及鑒證等員工,需由今年12月至明年2月為止的三個月內,每人每月至少要放5日無薪假。換言之,即員工於三個月內,合共需要至少放15日的無薪假。

引會上講話︰財政倘無改善 措施或延至明年5月

消息人士引述會議上內容指出,如果實施相關措施後,公司對財政狀況改善仍未滿意,放無薪假政策將會延至明年5月底。「佢哋﹙管理層﹚話放無薪假好有彈性,一個月放晒15日又得,或者放更多亦歡迎。佢哋個講法係放無薪假,算係一種Job security(就業保障),如果唔放就Counsel Out﹙「勸退」﹚。」

消息人士又表示,公司此舉,變相「迫」員工必需放15日無薪假,對此,不少人敢怒不敢言,「我哋覺得Big4入面,我哋賺錢能力已經算係數一數二,﹙但﹚今年花紅已經減到比疫情時差,仲要﹙OT﹚慣性無補水。即使已經公布咗會搞嘅年度晚宴,都突然取消!」該名消息人士續不滿稱,「眼見其他賺錢比我哋少嘅同行,反而有更高嘅人工同花紅,甚至派特別花紅。相比之下,我哋由董事至新入職同事嘅利益,就好無保障。」

金融業吹淡會,連帶會計師樓也受影響。(資料圖片)

公司拒就查詢回覆

另邊廂,《香港01》獲悉,時至上周尾,德勤個別部門已發出電郵,提醒相關員工需要填寫放無薪假的日期。據記者取得的一封公司電郵內容指出︰「根據特別會議期間的溝通,請填寫以下詳細信息,向我們提供你的休假安排(Per communication during the Assurance Special Meeting, Kindly provide us your leave arrangement by filling in the details (with sample provided for your reference ) as below)。」

根據德勤官方簡介指,德勤中國是一家立足於本土、連結全球的綜合性專業服務機構,辦公室遍佈中國30個城市,現有超過2萬名專業人才,向客戶提供審計及鑑證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢、稅務與商務諮詢等全球領先的一站式專業服務。

《香港01》自周一(27日)就上述消息及電郵內容向德勤核實,惟至出稿時間,該公司仍未有回覆。