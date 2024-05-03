美股｜道指收市升322點　納指漲1.51%　蘋果升2.2%

市場對加息憂慮降溫，美股周三（5月2日）上揚。道指在波音及Amazon帶動下，至收市升322點。即將於收市後公布季績的蘋果公司（Apple）也升2.20%。



道指收市報38,225.66點，升322.37點或0.85%；納指報15,840.96點，升235.48點或1.51%；標普500指數收報5,064.20點，升45.81點或0.91%。

高通飆近一成 Amazon及Nvidia漲逾3%

其中，波音股價升4.29%、Amazon漲3.20%，為升幅最大兩隻道指成份股。

晶片商高通（Qualcomm）公布季績後股價飆升9.74%。晶片龍頭Nvidia也漲3.34%。

美國二手車銷售商Carvana股價飆升 33.61%，公司預計本季零售額和核心利潤將出現意外增長。

DoorDash跌逾10% Etsy挫近15%

Moderna公布第一季虧損小於預期，收入高於市場預期的9,300萬美元，股價上漲 12.68%。

外賣平台DoorDash下跌10.32%，公司預計第二季核心利潤將低於預期。

網上銷售平台Etsy第一季利潤未達到華爾街預期，股價下跌14.97%。

美3月貿赤減少 首領失業救濟人數少預期

數據方面，美國3月貿易赤字694億美元，較2月減少1億美元。當中對中國貿易逆差171.7億美元，按月收窄近14%。

另外，美國新申領失業救濟維持20.8萬人，少過市場預期的21.1萬人。續領人數維持177.4萬人，也少過市場預期。