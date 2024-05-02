美股｜聯儲局指遏抑通脹乏進展　道指收市升87點　納指跌0.33%

美國聯儲局周三（5月1日）公布議息結果，一如預期維持利率不變，雖然主席鮑威爾（Jerome Powell）為市場加息憂慮降溫，一度刺激美股急漲。但他也指聯儲局對通脹下調缺乏進展感憂慮，無法為官員帶來減息信心。道指在一度飆近500點後升幅收窄，至收市升87點；納指從曾飆逾1%到反跌0.33%。



道指收市報37,903.29點，升87.37點或0.23%；納指報15,605.48點，跌52.34點或0.33%；標普500指數收報5,018.39點，跌17.30點或0.34%。

Amazon漲逾2% Starbucks挫逾15%

其中，Amazon的季度業績好於預期，帶動股價上漲 2.21%。強生（Johnson & Johnson）股價上漲4.54%，為升幅最大道指成份股，該公司表示正推進以64.8億美元解決爽身粉的訴訟。

Advanced Micro Devices（AMD）因人工智能（AI）晶片銷售預測令人失望 ，股價跌8.95%。而Super Micro Computer因第三季收入低於預測，下跌14.03%。

星巴克（Starbucks）下跌15.88%，這家咖啡巨頭下調了年度銷售預期。CVS Health跌 16.84%，此前這家醫療保健巨頭大幅下調了年度利潤預測，且第一季獲利低於華爾街預期。

4月ADP私企職位增幅高於預期

數據方面，美國4月ADP私人企業職位增加19.2萬個，增幅為去年7月以來最大，也高於市場預期的增加18.3萬個；前值為18.4萬個。

另外，美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業採購經理指數（PMI）跌至49.2，再度陷入收縮。指數3月曾升至50.3，是一年半以來首次處於50以上的擴張水平。