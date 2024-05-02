美國FOMC主席鮑威爾派「定心丸」　記者會講話4大要點

美國FOMC（聯邦公開市場委員會）公布議息結果，一如預期連續第6次維持利率不變。儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）出席記者會時說，當局下次政策利率調整不太可能是加息，讓投資者吃下「定心丸」，他的言論一度刺激美股急升約500點。以下是彭博社5月2日報道他在記者會講話的5大要點。



「我們可以有耐心」

他除非官員對通脹會降至2%的目標更有信心，否則不會減息，而「獲得信心的時間可能比之前預期更長」，這顯示，他基本上排除近期減息的可能性。他說：「我們可以有耐心。」

鮑威爾表示，不知還需要多久才能減息，認為勞動力市場意外疲軟可能是刺激減息因素。他重申，如果通脹持續且勞動力市場仍然強勁，那麼推遲減息可能是適當的。他強調，減息時機取決於數據，會議會逐次作出決定，強調聯儲局會保持耐性。

他這麼說似乎也已排除升息的可能性，這無疑是安撫了擔心當局可能急於應對通脹的投資者。

圖為2024年5月1日，美國紐交所內，一名交易員正在工作，他前方的熒幕上正在顯示美國聯儲局議息會議後，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓舉行的新聞發布會。（Reuters）

拒估今年減息可能性

鮑威爾表示，美國的貨幣政策現在是限制性的，隨着時間的推移，貨幣政策的限制性將足以使通脹回到目標水平。他拒絕估計今年減息的可能性有多大，並補充說政策需更多時間來發揮作用。鮑威爾表示，這些數據將是決定何時實施削減的關鍵。

交易員目前將9月視為美聯儲首次減息的可能時間點，概率約為62%。

就業和通脹風險已趨於平衡

儲局仍然以實現軟着陸為目標，表示實現就業和通脹目標的風險「在1年來已邁向較佳平衡」。鮑威爾稱，由於這一年來通脹下降，現在當局更關注達成全民就業的職責。他稱儲局不以薪金為目標。

2024年3月20日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議結束後會見傳媒。（Reuters）

減債步伐降低逾半

儲局在6月起，將放慢縮減購債步伐，將每月公債贖回上限從600億美元降至250億美元。儲局將把機構債和機構抵押擔保證券（mortgage-backed securities，MBS）的每月贖回上限維持在350億美元。

鮑威爾說，目前沒有政策上的訊號。