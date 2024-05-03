iOS18 AI、Siri功能全面升級｜Apple 今年大力發展 AI 人工智慧，更打算在 iOS 18 加入大量 AI 應用功能。近日，彭博社的 Mark Gurman 分析，iOS 18 將會是 Apple 有史以來最大變化的 iOS 版本，甚至有機會出現劃時代的更新。外媒 MacRumors 分析了 iOS 18 有機會更新的內容，看到今年就有機會在 iPhone 上使用更多 AI 功能。



Apple 自研 AI 功能

據說 Apple 正追趕在人工智慧領域領先的公司，如 Microsoft、Google、Amazon 和 OpenAI。Apple 每年在人工智慧研究和運行大型語言模型所需的硬件上，投資超過 10 億美元。據稱計劃在 iOS 18 中以多種方式使用 AI，提升許多內建 App 的功能，如在 Apple Music 中提供自動生成的 Apple Music 播放清單。

外媒《彭博社》記者稱Apple計劃在iOS18中推出首組新AI(人工智能)功能(MacRumors)

可是，用家期待的 AI 聊天機器人，就應該不會在 iOS 18 中出現，可能會選擇使用 Google 或 OpenAI 的技術來提供聊天功能。據報導，Apple 正在與 Google 就在 iOS 18 中整合其 Gemini AI 引擎進行合作。同時，也與 OpenAI 進行合作，確定如何將 OpenAI 和 Google AI 功能整合到 iOS 系統中。

Siri 升級對話能力更自然

Siri 將受益於 iOS 18 中推出的人工智慧升級，計劃利用大型語言模型 (LLMs) 徹底革新 Siri，將其打造成「終極虛擬助理」。LLMs 是像 ChatGPT 這樣的聊天 AI 背後的驅動系統，整合了大量數據並使用算法根據這些信息生成內容。

Siri 將擁有更好的自然對話能力和個性化用家體驗。如 Siri 將可能會在單個命令下拍攝一系列五張照片，將它們轉換為 GIF 動畫，並將生成的 GIF 發送給其他用家。

主頁革新

預計 iOS 18 將推出更加可自定義的主頁，為 iPhone 用家提供更多選項來控制主頁外觀。Apple 計劃讓用家對 App Logo 的排列方式，擁有更多控制權。

+ 7

Apple Maps

iOS 18 中的 Apple Maps 將帶來幾項新功能，通過支持自定義路線，Apple Maps 用家或許可以輸入自己選擇的路線，而不受限於 Apple 提供的預設選項。自定義路線將允許用家選擇要喜歡的道路，無論是出於看風景目的還是對路線的熟悉度，也有更大的選擇空間。

資料來源：MacRumors