近月生意較疫前跌近三成　Lubuds︰盛事經濟有幫助但要做好細節

本港餐飲近期吹淡風，在港經營不少餐廳，如望月樓、天穴及今鮨等的Lubuds創辦人鍾思朗出席一場市場推廣活動後表示，過去數月旗下餐廳營業額較疫情前下跌25%至28%，尤其是四月上旬較農曆新年後更差。不過他補充，「五一黃金周」的生意按年有少5%的增長。

目前餐廳數仍較疫情前多

他進一步稱，若以2018年至2019年比較，有餐廳營業額較高峰時下跌37%。鍾思朗解釋，經歷社會運動及新冠疫情後，餐飲業面對市場競爭激烈，以及不少港人移民或離港消費，「人少咗，個餅就係得咁多，甚至少咗，但競爭大咗。」

市場競爭激烈下，他認為自然會有餐廳被淘汰，據鍾思朗了解，目前在港約有17,000間餐廳，較疫情前得12,000至13,000間為多，「我諗餐飯數目要至少會返番去2018、2019年年的水平。」

他表示，政府舉行更多盛事有助吸引人客，但認為細節上可以做得更好，他舉例，早前舉行的煙火活動，若果改到8時半或九點舉行會更好，「8點呢個時間，睇完商場又去唔到飯又食唔到。」

提到政府推行「走塑」的政策，他認為環保是勢在必行，但目前市況下，政府應該優先搞好經濟。他指出，旗下有近60間餐廳，平均每間因為政策，令每月成本增加幾千到10,000元，令集團每年成本增加約600萬元。

（圖片來源：天仁茗茶）

內地同業進軍香港 天仁茗茶：生意額下跌

出席同一場合的天仁茗茶營運經理林曉明表示，面對內地同業進軍香港市場，搶去部份市場份額，加上市民消費模式改變，生意較疫情期間跌兩至三成，但認為市場對健康飲品有需求，顧客會繼續支持。

他認為，內地品牌有內地市場支持，在港不怕「蝕住做」，但售價視乎市場租金及人力成本等，目前不打算下調價格，但若果推出新產品時會考慮，又表示，除非面對業主不合理的租金加幅要求，目前打算維持現有57間分店數目。