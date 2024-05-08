港股發威跑贏日股　滙豐稱短期而言內地股市風險回報吸引力增

近期港股跑贏日本股市，滙豐最新報告更指出，隨著內地市場情緒有改善﹑估值較低及有利的基金倉位，促使港股較日股具吸引力。



該行指出內地企業韌性及利好政策，可以改善市場情緒。隨著外資及內地資金回流，房地產行業有復蘇苗頭﹑低估值﹑政策利好及無重大負面消息影響下，增加吸引力。同時聯儲局加息周期將結束並轉向寬鬆，促使內地股市未來可能跑贏日股。

從基金倉位而言，目前對日股持倉屬輕微低配，惟已高於歷史水平。內地股市在長期被低估，以及經濟及市場有好消息帶動下，預料短期內內地股市續受到資金支持，並可能引致資金由日本轉向中國。

內地股市風險回報吸引力增加

滙豐又指出日本企業正進行改革，股票回購及派發股息均處於歷史高位，內地企業亦有很大空間以提高股東回報。不過日本股市估值與其歷史平均水平一致，內地股市在多年低估值情況下，提高風險回報吸引力。

該行進一步指出日本企業持續改革為市場帶來結構性支持，股本回報率在過去10年亦不斷提高，盈利增長強勁，皆推動市場整體表現。同時指出日圓貶及美債息高企，僅可以部份解釋日股強勢，其他因素如公司治理及內地宏觀環境更關鍵。

中﹑長期而言，日本股市及內地股市均有不少機會，可是在短期內配置內地市場更值得關注，因為內地股市投資吸引力正在增強，日股則相對轉弱。