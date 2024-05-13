內地時裝電商Shein赴美上市再遇阻　傳最快本月遞請倫敦IPO

內地時裝電商巨頭Shein（希音），據報赴美IPO計劃受阻，終決定改道英國。《路透》引述消息指，公司最快本月向倫敦交易所提交上市申請，冀今年內掛牌。此前亦有外電消息人士指，香港或新加坡等地亦為考慮之列。



不過，據今次路透消息，公司最快在本月內，通知中國證監會有關轉變上市地點計劃，並向倫交所遞請，公司已在年初與倫敦的財務、法律及基金公司接觸。消息亦指，中證監本月曾告知Shein，出於對公司供應鏈的考慮，不建議在美國上市。

未放棄在美掛牌計劃 企業估值曾約660億美元

縱使Shein有意改道，但據悉公司沒有放棄在美掛牌的計劃，計劃保留美國上市計劃，或在倫敦掛牌後，以第二上市方式在美國上市。Shein去年曾進行融資，當時企業估值為660億美元，如果成事，將為今年全球最大IPO之一。

據報SHEIN公司沒有放棄在美掛牌的計劃。（資料圖片）

美議員發難 面臨審查或更嚴

此前Shein遭美國審查的消息始終不斷，外電上月就指，美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）致函於SEC主席，指出除非作出更詳細的披露，交代其業務運作及中國相關風險，否則應該阻止其在紐約上市的計劃，並稱對招股內容準確度存在嚴重的疑問。另外，今年為美國大選年，消息指Shein將面臨監管機構比預期更嚴格的審查。